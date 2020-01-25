Depremlerin Ardından Korkutan Görüntü

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde deniz suyu, 30 metre kadar çekildi.Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu.

Çevredeki balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu belirterek ,bu çekilmenin geçen günkü 5.5’lik Manisa depremi ile ilgili olabileceği konusunda fikir yürütüyorlar.Balıkçılardan biri, “Denizin çekilmesi her yıl bu aylar içinde meydana geliyor. Son Ege Bölgesi’nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi yok. Bu tamamen doğa olayıdır. Korkulacak bir şey yok” dedi.