TRAFİK KONTROLLERİ ARTIRILDI

Haber: Ali GEZER- İlçemiz Bölge Trafik ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa yürüttükleri yol kontrolleri her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle kış mevsimi nedeniyle otobüslere ağırlık verdiklerini söyleyen yetkililer, başta kış lastiği, takometre, hız kontrolleri olmak üzere otobüslerde sıkı bir denetim yapıyorlar.Ayrıca Jandarmanın GBT kontrolleri de aralıksız sürdürülüyor.

İlçemizdeki şehir içi trafik kontrollerinin de hızlandırılmasını isteyen vatandaşlar özellikle ters yol ve uygunsuz park yapan şoförlerden şikayetçiler.Başta pazaryeri ve Gölcük Caddesi olmak üzere düzensiz parktan şikayetler çok.