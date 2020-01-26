Gelibolu Siyaseti Depremzedeler için Elele

Haber: Ali GEZER- Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde depremin ardından Gelibolu siyaseti depremzedeler için ele ele verdi.

Başta Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve parti temsilcileri geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Özacar mesajında “Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerinde de şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza Gelibolu’dan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”dedi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Elazığ ‘da meydana gelen6.8 şiddetindeki debremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah ‘tan rahmet,Ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.Yaralılarımıza Acil şifalar diliyorum.Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.”dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Hakkı Uysal “Merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Vatandaşlarımızın kurumlarımızdaki yetkililerin yaptığı açıklama ve yönlendirmeleri takip etmelerini önemle rica ederiz.”uyarılarında bulundular.

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür “ Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”diyerek geçmiş olsun mesajlarını ilettiler.

Son olarak İyi Parti ilçe Başkanlığı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

İyi Parti İlçe Başkanlığı “Gelibolu Halkımız, gün birlik günüdür Gelibolu İlçe Başkanlığı olarak” Elazığ depremi mağdurları için kışlık giyecek, atkı, bere vb. yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz.Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı İyi Parti Gelibolu İlçe Binamıza bekliyoruz diyerek hafta sonu yardım kampanyası başlattılar.

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