CHP İlçe Örgütünün Kongre Sonrası Ziyaretleri

Haber: Seda Liman ZENGİN- Chp İlçe İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri 19 Ocak 2020 tarihinde kongresi sonrası nda dün ilk olarak kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı ‘yı ziyaret etti.

CHP İlçe Örgütü Kaymakam Hakan Kılınçkaya ile yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtmak ve Gelibolu için yapılabilecek şeylerin koordinasyonunu nasıl sağlanacak konusundaki hususlarda bilgi alış verişi yapıldı.

Ardından ilçe örgütü Belediye Başkanı Özacar’ı makamında ziyaret ettiler.

Özacar; ziyaretlerinden dolayı ilçe örgütüne teşekkür etti.