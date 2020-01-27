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Halil Efe’ye Güneyli Köyü’nde Son Görev

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Ali GEZER- Belediye Meclis Üyesi adayı olan Halil Efe vefat eden babası ve kendisi gibi aynı ismi taşıyan Halil Efe , Güneyli Köyünde son yolculuğuna uğurlandı.Merhum Halil Efe’nin cenazesine Başkan Özacar, Meclis Üyeleri ,CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak,Güneylispor Yönetim Kurulu ,ailesi ve yakınları katıldı.
Gazetemiz olarak merhum Halil Efe’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

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