Sürücülere Ceza Yağdı

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemizde Atatürk Caddesi üzerinde trafik denetimi yapıldı.- Çarşı içinde normalde motosikletlerin ya da motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu Atatürk Caddesi’nde geçen araçlara ceza yağdı.İlçe Müdürlüğü’nden bildirildiğine göre; trafik kontrollerinin devam edeceği özellikle de Gölcük Caddesi üzerinde çift sıra park eden araçlarla pazaryeri ve çevresindeki trafik kargaşasının son verileceği öğrenildi.Vatandaşların yanlış parkları yüzünden şehir içi trafiğinin büyük zarar gördüğü herkesin kafasına göre park ettiği şikayetleri artınca İlçe Emniyet Müdürlüğü de trafik kontrollerini artırdı.