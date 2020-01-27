SİNEMA GÖSTERİMİNE YOĞUN İLGİ

Haber: Hilal GEZER- Gelibolu Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz olarak gösterime sunduğu “Rafadan Tayfa” isimli film, Gelibolu’nun yanı sıra çevre yerleşim alanlarından gelen öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile izleniyor. Gelibolu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren öğrencilere tatil hediyesi olarak ücretsiz olarak gösterime sunduğu “Rafadan Tayfa” isimli film ilgi ile izleniyor.

İki hafta boyunca geçerli olacak, hafta içi her gün 15:30’da yapılan gösterimle Atatürk Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluşturulan film, ilk altı günde yüzde yüz doluluk oranında izlenerek yaklaşık bin öğrenci tarafından beğeni ile izlendi.

Gelibolu merkezinin yanı sıra belde ve köylerden, Lapseki, Çardak ve Eceabat’tan velileri eşliğinde gösterimin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi’ne akın eden öğrenciler, tatil hediyesi olarak sunulan filmi 31 Ocak Cuma günü de dahil olmak üzere izleme şansına sahip olacaklar.

Şu anda ülke genelinde vizyonda olan filmi ücretsiz gösterim ile 2 bin öğrenciye ulaştırma hedefinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “Yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak gösterime sunduğumuz film gösterimi dolayısıyla öğrencilerimizi Atatürk Kültür Merkezinde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.