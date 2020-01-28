CHP İLÇE YÖNETİMİ MUHTARLARLA BULUŞTU

Haber: Ali GEZER-37.Olağan Genel Kurul sonucunda güven tazeleyen CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, tanışma ve dayanışma yemeğinde muhtarlar ile bir araya geldi.

Yemeğe Belediye Başkanı Özacar ile CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri Öner ve Sayın da katıldı.

19 Ocak tarihinde gerçekleştirilen CHP Gelibolu ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanı seçilen İsmail Parlak, yeni yönetimi ile birlikte muhtarlara öğlen yemeği verdi. Yemek organizasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın yanı sıra İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın da hazır bulundu.

Muhtarlara yeni yönetim kurulu üyelerini tanıtan İlçe Başkanı Parlak, Gelibolu’nun sorunlarının çözümü noktasında işbirliği ve sürekli iletişim içerisinde olmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Çanakkale’nin yerel parlamentosunda CHP’nin çoğunlukta olduğunu ve partisinin Gelibolu’dan iki üyesi ile başarılı bir şekilde görev yaptığına dikkat çeken İlçe Başkanı İsmail Parlak, “Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan Çanakkale’nin tüm köylerine hizmet götürme gayretinde olan il genel meclisi üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Merkezdeki muhtarlarımız da Gelibolu Belediye Başkanımız Sayın Özacar ile sürekli iletişim halindeler. Gelibolu’nun gerek merkezi gerekse kırsalı hizmetin en iyisini hak ediyor. Dolayısıyla yereldeki kadrolarımızla halkımıza en iyi şekilde hizmet etmenin yoğun çabası içerisindeyiz” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar da, yerel yönetimlerin ve demokrasinin beşiği kabul edilen muhtarların istek ve taleplerini mevcut koşullar dahilinde yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Çok değerli muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.