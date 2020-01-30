Belediyeden 215 Aileye Kömür Yardımı

Haber: Ali GEZER-Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam eden Gelibolu Belediyesi, gerçekleştirdiği program dahilinde ekonomik yetersizliğini belgelendiren 215 aileye 86 ton kömür yardımında bulundu.Dar gelirli ailelerin kış aylarında yakacaklarını temin etme noktasında uyguladığı çalışmayı sürdüren Gelibolu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Mahalle muhtarlarının verdiği bilgiler ve Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün sosyal yardım yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen program dahilinde, ilçe merkezinde ikamet eden ve ekonomik yetersizliğini belgelendiren 215 aileye 86 ton kömür ulaştırıldı.

Zabıta ve diğer görevlilerden oluşan bir ekiple 10 gün önce başlayan ve tamamlanan çalışmada, 16 çuval halinde 400 kilogram olarak dağıtılan kömürler ailelere tutanakla teslim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak gıda yardımından yakacak yardımına kadar her türlü desteği sunmaya devam ettiklerini belirterek, bu yardımları tüm mahallelere program dahilinde eşit bir şekilde ulaştırmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.



