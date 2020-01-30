EZİNESPOR MAÇI ÖNCESİ Yusuf TAŞKAN’dan TATLI DESTEK..

Haber: Caner AKŞİT- Çanakkale SAL şampiyonluk mücadelesi veren Geliboluspor’a Kulübünde 25 Yıl Yöneticilik yapan ve Genel Sekreter olarak yıllarca hizmet eden Yusuf Taşkan Ezinespor maçı hazırlıklarını sürdüren Geliboluspor futbolcularına baklava ikramında bulundu.

Bursa Ulaştırma 4. Bölge Müdürü olarak görev yapan ve her fırsattaGeliboluapor’a verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Geliboluspor Kulübü Başkanı Yaver Varol, Bursa Ulaştırma 4. Bölge MüdürüYusuf Taşkan’’a teşekkür etti.Geliboluspor Futbolcuları da emektar yönetici Taşkan’a ve vefakar taraftarlara

2 Şubat Pazar günü oynanacak Ezinespor maçında galibiyet hediye etmek için çalışmalarına hız verdiler.