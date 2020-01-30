GÜNCEL HABERLER 

Su Borusundaki Patlak Vatandaşı Tedirgin Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemiz Yazıcızade Mahallesi Kazancılar Sokaktaki yapılan inşaat çalışmaları sırasında su borusunun patlaması vatandaşı tedirgin etti.Yarım saat içinde Kazancılar Sokağın su içinde kalması ve dakikalar geçtikçe akan suyun daha da çoğalması Belediye Ekiplerini de harekete geçirdi.
Ekiplerin aldığı önlem sayesinde su borusundaki patlak giderildi.

Bunları da sevebilirsiniz

CHP 12 Ekim’deÇanakkale’de Mitinge Katılıyor

buyukzafer 0

Gallipoli andDardanelles InternationalDerneği’nden Özacar’a Ziyaret

buyukzafer 0

Piri Reis İlkokulu Öğrencilerine Simülasyon Gösterisi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.