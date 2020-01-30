Su Borusundaki Patlak Vatandaşı Tedirgin Etti

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemiz Yazıcızade Mahallesi Kazancılar Sokaktaki yapılan inşaat çalışmaları sırasında su borusunun patlaması vatandaşı tedirgin etti.Yarım saat içinde Kazancılar Sokağın su içinde kalması ve dakikalar geçtikçe akan suyun daha da çoğalması Belediye Ekiplerini de harekete geçirdi.

Ekiplerin aldığı önlem sayesinde su borusundaki patlak giderildi.