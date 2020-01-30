Yeter Deligöz ‘den Adaylık Açıklaması

Haber:Caner AKŞİT- CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı adayı Yeter Deligöz 09 Şubatta yapılacak.CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı adayı Yeter Deligöz 09 Şubatta yapılacak olan CHP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını sosyal medya hesapları üzerinden de bildirdi.CHP’li Yeter Deligöz mesajında “Cumhuriyet’imizin ve Cumhuriyet Halk partimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme ” hakkı verdiği günden bu güne kadar,biz kadinlar;partimizin iktidarı için evimizden,eşimizden, işimizden ,çocuğumuzdan fedekarlık yaparak emek verenleriz.”EMEK EN YÜCE DEĞERDİR “.şiarımızdan yola cikarak;el ele verirsek emegimizden aldığımız güçle, söz hakkımızı korursak çok daha güçlü yarınları birlikte inşa edebiliriz.Siyasette varolma mücadelemizde başarıya ulaşabilecegimize olan inancımla 09.02.2020 tarihinde yapılacak olan Gelibolu CHP Kadın Kolları başkanlığına aday olduğumu bildirir ve kıymetli desteklerinizi beklerim.” diyerek adaylık açıklamasında bulundu.