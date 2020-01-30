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MİNİK KUŞ LAKAPLI RAMAZAN KAPLAN İNTİHAR ETTİ!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber Merkezi- Otlukdere Köyü S.S.Kalkınka kooperatifi başkanı Minik kuş lakaplı Ramazan Kaplan ilçemizde yaşayan abisinin evinde intihar etti.Otlukdere Köyü S.S.Kalkınka kooperatifi başkanı Minik kuş lakaplı Ramazan Kaplan ilçemizde yaşayan abisinin evinde intihar etti.
Son zamanlarda işlerinin kötü gittiği için bunalımda olduğu öğrenilen Ramazan Kaplan’ın intiharı ile ilgili Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi

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