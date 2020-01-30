Gelibolu Atıcılık ve Avcılar Kulübü’nden Ticaret ve Sanayi Odası’na Ziyaret

Haber: Caner AKŞİT- Gelibolu Atıcılık Sporcuları ile hocaları Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak’a ziyarette bulundular.

Genç Sporcular “Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak Abimizle fikir alış verişinde bulunduk kendilerine vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz.”dediler.