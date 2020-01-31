Serhad Sürücü Yeniden Ak Parti İlçe Başkanlığına Seçildi

Haber: Ali GEZER- Geçtiğimiz akşam Ankara’ya giden Tamer Karaaslan, Hasan Acar ve Serhad Sürücü üçlüsünün arasında AK Parti İlçe Başkanlığı için yapılan mülakat sonucu, AK Parti Genel Merkezi eski ilçe başkanı olan, İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü seçildi.

AK Parti’nin yeni ilçe başkanı Serhad Sürücü oldu.

2014 yılında ilçe başkanlığı yapan Serhad Sürücü ve İl Genel Meclis üyeliği görevini de sürdüren Serhad Sürücü bir kez daha Ak Parti İlçe Başkanlığına atandı.