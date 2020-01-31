“Ak Partiye kim başkan olacak?” diye yazdığım yazıdan sonra birçok kişi bana, “Bu sefer yanıldın abi!” dediler.

Neden dedim?

İl Genel Meclisi Üyesinden ilçe başkanı olur mu? dediler.

Bende onlara şunu söyledim…

Evet,çok daha iyi olur, dedim.

“Çünkü; tek pistonlu motor gibi çalışan adama, bir piston daha ilave ederseniz o zaman o da iki pistonlu motor gücünde çalışır.”dedim.

Bunun ilk örneği olarak da kendimi gösterdim.

Bende İl Genel Meclisi Üyesiyken, 9 ay sonra yapılan, ilçe kongresinde 403 geçer oyun, 286’sını alarak, İlçe Başkanı olunca Gelibolu o zamana kadar tarihinde kimsenin aklının alamayacağı işlerin başarıldığını gördü.

Karainebeyli, Değirmendüzü Köyleri’ni denizle buluştururken, Yeniköy, Fındıklı deniz yollarını genişleterek, keçilerin bile geçemediği patikalardan bugünkü yolları ardı ardına yapabildik.

Ben Serhad Sürücü’nün de, çok işler başaracağına inanıyorum.Onun İlçe Başkanı olmasının Gelibolu’daki yaşanan birçok siyasi kausuda çözeceğine eminim.

Bunu da 3 ay önce ilk yazdığımda belirttiğim gibi, bugünde bunun gerçekleşmesini görünce gerçekten gurur duydum.

Aklın yolu birdir.

Yine tekrarlıyorum, bu konuda Pazartesi günü açıklayıcı ve geniş bir de yazı yazacağım.

Ak Parti’de rantçı grup temizlenmeliydi, alt kademeler Gençlik Kolları ve Kadın Kolları yeniden düzenlenmeliydi.

Bu konunun açıklamasını da yapacağım.Bürokrasi ile çatışan değil, bürokrasiyle barışık olarak çalışan ekibe ihtiyaç var.

Ne mahallenin şımarık çocukları, ne de pusuya yatmış çakallarla siyaset yapılmaz.Siyaset hizmet yeridir.Bu hizmeti çok çalışarak ve çok iyi ilişkiler kurarak, yaparsanız başarılı olursunuz.

Bu konuda Serhad Sürücü ve ekibine başarılar diliyorum.

Tabi ortaya çıkacak ekipte önemli.

Pazartesi günü görüşmek üzere…