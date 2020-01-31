Bülent Turan Rüzgarı Esti

Haber: Seda Liman ZENGİN- Dün İlçemize gelen Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan’a iskelede kestane kebabı ikram ettiler.

Turan ikramı gazetecilerle paylaştı.Öğleyin de yemeğini Gelibolu Lezzet Durağı’nda paça çorbası içerek yaptı.

Dün ilçemizi ziyaret eden Ak Parti Grup Başkan vekili Bülent Turan saat 13:00’te ilçemize geldi.Gazi Süleyman Paşa Cami’ndeki kahvede bir süre vatandaşlarla görüşen Bülent Turan daha sonra Gazi Süleyman Paşa Cami’nde cuma namazını kıldı.Namaz sonrasında yine cami çevresindeki kahveye uğrayarak buradaki vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bülent Turan ve beraberindekiler 14:30’da Gelibolu Matbaacılığa ait olan, “Gelibolu Lezzet Durağı” na uğrayarak beraberindekilerle birlikte lokantada çorba içtiler.Gazetemizi de bir süre inceleyen Bülent Turan, beraberinde Kaymakam Hakan Kılınçkaya, AKP İlçe Başkanı Serhad Sürücü,Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Gökdemir,GESTAŞ yeni Müdürü Mahir Sevinç ile Lapseki’den gelen İlçe Başkanı, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilçemizdeki Ak Partililer ile Gelibolu Lezzet Durağı’nda paça çorbası içen Turan daha sonra arkadaşlarına da teşekkür ederek, açılışını yapacağı iş yerine geçti.Burada da bir konuşma yapan Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan esnaflara her türlü yardımı yaptıklarını bundan sonra da daha artarak, devam edeceğini söyledi.

Burada yaptığı konuşmada Gazi Süleyman Paşa’nın uzun zamandır bakım bekleyen türbesinin de restaurasyonun yapılacağını anlatan Turan, esnaflarla ilgili, işadamlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Açılan yeni iş yeri sahibi Hakan Sürücü’ye de yeni işinde başarılar diledikten sonra esnaf odasına geçti.

Bülent Turan esnaf odasına kendisine soruları olduğu için müracatta bulunan vatandaşları dinleyip, notlar aldı.

Bülent Turan yeni yapılacak olan iskeleyi 1,5 yıl içinde bitireceklerinin müjdesini verdi.

Bülent Turan konuşmasının devamında yüzme havuzuyla ilgili olarak da; Gelibolulu sporculara sözümüz var.Önümüzdeki Şubat ayı içerisinde yüzme havuzunun ihalesini yapıp, bu yıl içerisinde ihalesini yapacağız.”dedi.

Bülent Turan Gelibolu – Evreşe arasında ve Gelibolu -Eceabat arasındaki yeni projelerden bahsederek, bu bölgede dalış turizmi ve tarihi fotoğraf çekim alanı oluşturacağız.Yeni yapılacak olan yol üzerinde oluşacak bu tarihi fotoğraf çekim yolu tamamlandığında 600 km yi bulacak.

Bülent Turan konuşmasının sonunda Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a da seslenerek depremden korunmak için başkanın kentsel dönüşüm için derhal müracaat etmesini bu konuda eğer müracaat ettiği takdirde kendisine her türlü yardımı yapacağını söyledi.

Daha sonra Lapseki’ye geçen Bülent Turan yarında Çan ve Yenice’de iş yeri açılışlarında bulunacak.