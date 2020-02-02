Kavaklıtepe Köyü’nün Köy Konağı Tadilatı Yapılıyor

Haber: Hilal GEZER- İlçemize bağlı Kavaklıtepe Köyü’nün Köy Konağı tadilatına başlandı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü ‘nün yerinde takip ettiği çalışmalarda Sürücü “ 20 yıldır yapılmayı bekleyen Kavaklıtepe köyümüzün Köy Konağı tadilatına başlamış bulunmaktayız.

Kavaklıtepe köyümüze hayırlı olsun.”sözlerini ifade etti.