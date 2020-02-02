Ak Parti’de Şimdi Ne Olacak?

Serhat Sürücü’nün Ak Parti Genel Merkezi tarafından atanmasının ardından önümüzdeki ay sonuna kadar ilçe kongresi yapılacak.

Serhat Sürücü, yeni bir yönetim oluşturarak hızla çalışmalara başlayacak.

Öncelikle kadın kolları başkanı ve yönetimi oluşturacak,ardından gençlik kolu başkanı ve yönetimi oluşturarak bu yönetimlerinde performansına göre, bu yönetimler ilk yapılacak seçimlere kadar görevde kalabilecekler.

Bundan önceki yönetimde çok başarılı oldu.Başkan Gözütok’un ayrılmasına rağmen,başkan vekilliği ile uzun bir süre başarılı oldular.

Seçimlerde neredeyse bir belediye başkanı çıkarabilecek noktaya kadar tırmanış gösterdiler.

Burada kimisi bu başarıyı başkan adayına, kimisi de meclisine bağlasalarda aslında bu yanlıştı.

Elbette, CHP kökenden gelen bir başkan adayının 300-400 oyu oldu ama; esas nedeni, Özacar’ın kişisel hatalarıydı.

Özacar, 31 Mart ‘a kadar hep siyaset yaptı.

Politikacı olduğunu unutarak, politik davranamadı.

Onun bürokratları,çoğu onu içinden vurdular. Özacar’ın kaybetmesi için adeta CHP lisi de, başka partilisi de el birliği ederek, Özacar’ı götürebilmek için herşeyi son 2-3 yılda yaptılar.

Buna, Gözütok döneminde yapılan çalışmaları da eklersek , Gözütok’un tabana inen bire bir çabaları da koyunca fark binlere kadar düştü.

Özacar’ın en kötü zamanı olarak bilinen 2018- 2019 yılında başta İmar Müdürlüğü olmak üzere belediyenin onda sekiz birimi başkanla tersti, adeta başkanı dipten dinemitliyorlardı.

Yapılan alt ve üst yapılarla, ,iktidarın yanlış dili CHP ‘li seçmeni tekrar birleştirince seçim kazanılamayacağı 1 ay önceden belli oldu.

Şimdi Serhad Sürücüyü’de, tıpkı Gözütok gibi bekleyen pusuda adamlar var.Ak Partili olduğu halde, Ak Parti’den rant bekleyip nemalanmak isteyen bir gurup daha dün başladı mesaiye.

Bürokratları kullanarak,onlara cart -curt yaparak iş yapmaya çalışacak olan herkesin nefesi bu atamayla kesildi.

Sayın Turan’ın net ve açık mesajı önceki gün neydi?

Burada Ak Parti ‘nin başkanı Serhad Sürücü ‘dür.

Kimse, ama kimse benim adımı kullanarak bir şey yapmaya kalkmasın.

Herkes, parti disiplinine bağlı kalsın.Dargınlık- kırgınlığa sebebiyet vermesin, başkanın bilgisi olmadan bürokraside rahatsızlığa neden olmasın.

Sıkıntısı olan direk beni arasın,telefonla ulaşamazsa mesaj atsın, ben dönerim.

Haydi! Herkes işine gücüne baksın, çalışın Gelibolu’ya hizmet üretin, dedi.

Tabii anlayana.Anlayan anladı,mesajı aldı.Ama hala anlaşılmadıysa herkes baksın yoluna, denildi.

Siyasette hizmet edilir.Hizmet herzaman karşılığını bulur.Goy, goyculuğa gerek yok.

Diliyoruz, bu bir milat olur ve Gelibolu’da yaşanan siyasi kaosta son bulur.

Bunun için Başkan Sürücü’ye bir abi tavsiyem var .

Bir konuş, iki dinle.Muhalefetle de diyaloğunu geliştir.Yerel yönetimin karşısında değil, yanında olursun büyük puan toplarsın .Kavgayla değil, barışla savaş kazanmayı dene.

işin gücün rast gelsin.

Yarın: “Rantçılar” sözümden gocunan bir pehlivan varmış.Günü gelince Recep Yüzüak’a da soracakmış.

Bekliyorum, sor…!

Sormazsan, ben Cuma günü sana da, senin gibilere de topunuza sorucam haberin olsun!

Sizi gidi çakal sürüleri sizi…