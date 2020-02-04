Siyasilerden Başsağlığı Mesajı

Haber: Caner AKŞİT-Siyasiler İdlib’te şehit düşen 4 askerimiz için mesaj yayınladılar.Özacar mesajında “İdlib’de meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”dedi.Ak Parti İlçe Başkanlığı mesajında”idlip’de dört askerimizin şehit, dokuz askerimizin yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.”dedi.

MHP İlçe Başkanlığı”dlib’de meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”mesajını yayınladılar.