Birliğimiz Olsun Yeter!

Hani bağırıyorduk ya; yıl 1970 -1980’de …

“Moskova’ya, Moskova’ya..!” Ne oldu 2018’de?

Sınır komşumuz Rusya’dan dost olmaz. Onu anlamak için tarih okuyacaksınız.Asırlardır, altın gerdanlığı eline geçirmeye çalışan

Rusya,1887’de ne yaptı?Bulgarları kışkırtarak,

Bulgaristan üzerinden Marmaraya inmeyi denedi. Plevne’de Osman Paşa’ya 100 bin kişilik ordusuyla saldıran Rusya, üstelik Romanya’yı da yanına alarak Balkanlar da 1 milyon Türkü yok etti.

Haaa! Rusya’dan dost olmaz da, Amerika’dan mı dost olur?

Hadi şimdi dilimin ucunda, burnumdan soluyorum, şehit ve yaralı haberleri önümden geçerken çok şeyler söyleyeceğim de, susma hakkımı kullanayım.

Yahu, biz ne zaman 1923 -1940’lar daki gibi bir politika izleyeceğiz.Bu kadar prof, bu kadar kalabalık siyaset adamı, biz hala yanlış dış politikalarımız yüzünden ha bire dökülüyoruz, ölüyoruz.

Genç bir çok evladımızı hergün üçer- beşer kaybetmekten sıkılmıyormuyuz.

Suriye bataklığını kurutmak için tamam dedik.

Peki kiminle kurutacağız?

Rusya ile mi..?

Amerika ile mi..?

Adamlar anlaştılar, Suriye’yi harita üzerinde çoktan böldüler.

Filistin ne oldu..?

Hangi hukuk, hangi uluslararası anlaşmalar.

Hepsi boş.Varsa gücün kafana göre çiziyor ve yazıyorsun bu haritayı.

Ey büyüklerimiz!

İdlibe gireceksek girin bitsin bu iş.Hergün ölmektense bir seferde ne olacaksa olur.

Zararın neresinden dönersek o kardır.

Rusya hem İran’ı, hem Irak’ı hemde Suriye’yi parsel parsel götürürken, petrollerini su gibi içerken, biz ne yapıyoruz?

Puti’nin sözüne güvenip “Kanki” miyiz mi diyeceğiz?

Sayın Büyüklerimiz!

Bitirin bu işi.Bakın ne Rusya, ne Amerika hepsi emperyalisttir,biri kapitalist emperyalisttir,

öteki kominist emperyalisttir.

Bir başkasının güçlenmesini ikiside istemezler.

Bir zamanlar, Doğu Blok- Batı Blok masalıyla horoz güreşi yaptılar, ne oldu?

Bu sabah acımız çok büyük,hergün

“Milletimizin başı sağolsun” demek istemiyorum artık.

Başımız dik dursun yeter.

Bunun içinde birlik ve sevgiyle itişmeden, kakışmadan örnek bir görüntünüz olsun istiyorum.

O zaman kimse bu kadar cesur olamaz…

O zaman hem dostta çok olur…!