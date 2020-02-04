GELİBOLUSPOR LİDERLİĞİ BIRAKTI

Haber : Ali GEZER- Geliboluspor, Çanakkale Süper Amatör Liginde önemli maçta güçlü rakip Ezinespor’a (3-0) yenildi.

Maç öncesi Elazığ ve Malatya’daki deprem dolayısıyla saygı duruşu yapıldı.Geliboluspor, Çanakkale Süper Amatör Liginde önemli maçta güçlü rakip Ezinespor’a (3-0) yenildi.

Maç öncesi Elazığ ve Malatya’daki deprem dolayısıyla saygı duruşu yapıldı. Ezinespor takımında geçen sene Geliboluspor forması giyen Ufuk Sonay, Hakan Şişli ile kaleci İsmail de yer aldı.

Son antrenmanda Kaptan Mustafa Vargel’in sakatlanması nedeniyle defansta Ecrin oynadı. Kaleci Ergin sakat sakat oynadı ve 2.devre yerini Hasan Avcı’ya bıraktı. Rüzgar nedeniyle orta sahada oyuna kötü başladı.

İlk 10 dakika içinde basit hatalardan Ezinespor Feyyaz ile iki gol buldu. (0-2)

İkinci devre daha atak oynadı. Canberk Tuğ yerine Gürbüz Akyer oyuna girdi. 70. Dakikada Rıdvan Poyraz frikik kullandı. Kale içinde bomboş pozisyonda boş kaleye topu gönderemedi. Dönen topta Ezinespor kaleci Hasan’ın uzaklaştıramadığı pozisyonda durumu (0-3) yaptı. Maçı da (0-3) kaybetti.

Haftanın Toplu Sonuçları:

Ç.D ardanelspor – Karabiga Bld. Gençlik: 2 – 1

Y.Çanspor – Biga Adaspor :0-4

K.Kuyu G.B. – Lapsekispor :1-3

Kepezspor – Gümüşçayspor: 1-1

Geliboluspor haftaya kendi sahasında Kepezspor ile karşılaşacak.

GELİBOLUSPOR: 0

EZİNESPOR: 3

Stad: Mehmetçik Spor Tesisleri

Hakemler: Tuncay ERCAN, Rıdvan ÇEVİK, Kadir DEMİR

GELİBOLUSPOR: Ergin Çırak ( Hasan Avcı Dk 50)- Hüseyin Erden, Berkay Üçüncü, Ecrin, Rıdvan Poyraz – Oğuzhan Erken, Barış Tipieser ( Mahmutcan) – Muhammet Bal, Tarkan Hancı, Canberk Tuğ ( Gürbüz Akyer)

Yedekler: Hasan Avcı – Mahmutcan, Gürbüz Akyer, Mustafa Vargel, Halil, Murat Şimşek.