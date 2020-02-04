Kocaçeşme Köyü Eski Muhtarı Kadir Kasap’ı Kaybett

Haber: Caner AKŞİT- Hafta sonu Kocaçeşme Köyü Eski Muhtarı Kadir Kasap’ın cenazesine katılan Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü “Merhum Muhtarımıza Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.”sözlerini ifade etti.

Bizlerde gazetemiz olarak merhum Kadir Kasap’a Allah’tan rahmet , ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.