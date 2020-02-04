Gelibolu Gözünaydın

Haber: Recep YÜZÜAK-”Kanayan yara” kangrenleşen yara, diye anılan ilçemiz iskelesi,nihayet 28.02.2020 günü saat 10:30’da ihale ediliyor.

Çanakkale Valiliği tarafından ihaleye çıkarılan, ilçemizin yeni feribot iskelesi için düğmeye basıldı.

İhale şartnamesi tamamlandı ve ihale için yapılması gereken işlemler tamamlanarak ihale günü ve saati belli oldu.İhaleye çıkarılan iskelenin bitiş tarihi de belli oldu.

18 ayda bitirilecek olan ihale büyük bir aksilik çıkmazsa 2021 yılının Temmuz ayında hizmete girecek.

Bu konuda tüm geniş açıklamaları yarınki sayımızda okuyabilirsiniz.