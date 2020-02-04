GELİBOLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFININ 2019 YILI FAALİYET RAPORU BELİRLENDİ

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemiz Kaymakamı Hakan Kılınökaya’dan alınan bilgiler çerçevesinde;

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2019 yılı içerisinde muhtaç vatandaşlarımıza muhtelif yardımlar yapıldı.

Yapılan ayni ve nakdi yardımlar ile ihtiyaç sahibi olan ailelerin tüm ihtiyaçları karşılandı. Yıl içerisinde 2556 haneye ( 6764 kişi) toplam 1.441.613,47 TL’lik Vakıf Bütçesinden yardım yapıldı.

Ayrıca, Şartlı Çocuk Eğitim Yardımı, Şartlı Çocuk Sağlık Yardımı , Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, Öksüz / Yetim Çocuklara Yönelik yardım , Asker eşleri, asker ailesi ve asker çocuklarına Engelli bireylere ve 18 yaş altı engelli çocuklara aylık , Yaşlılık Aylığı olmak üzere düzenli yardımlar kapsamında 3306 kişiye 7.610.464,57 TL olmak üzere Vakfımız aracılığı ile merkezi sistem ile ödeme yapıldı.

Söz konusu düzenli yardımlar aylık maaş ( yardım) olarak yardımın çeşidine göre aylık veya 2 aylık toplu olmak üzere ödenmdi.

Ayrıca İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından meslek sahibi olup; kendi imkanları ile iş yerine açamayan girişimci ve iş yapabilecek kişilere 2 yıl ödemesiz , 6 yılda faizsiz geri ödemeli iş kurma projesi desteği Vakıf imkanları ile verildi. Verilen proje destekleri tamamen uygulanan projelerin geri dönüşüm ödemelerinden elde edilen taksit ödemeleri ile finansman edildi.

İŞ KURMA PROJESİ KAPSAMINDA;

6 kişiye iş kurma proje desteği olarak geri ödemeli 76.990,00 TL. verildi.

Kaymakam, el becerisi veya üretime dayalı iş kollarına desteklerin devam ettiğini açıklandı.