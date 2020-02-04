GÜNCEL HABERLER 

Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’ye Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber:Caner AKŞİT- – Geçtiğimiz günlerde Ak Parti İlçe Başkanlığına seçilen Serhad Sürücü’yü dün Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyaretçiler arasında geçtiğimiz yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Yıldıray Balaban da İlçe Başkanı Serhad Sürücü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bunları da sevebilirsiniz

Yılbaşı Biletleri Gelibolu’da Satışa Çıktı

buyukzafer 0

Turan Yeniden Grup Başkanvekili

buyukzafer 0

SOĞUK VE KAR’A RAĞMEN TEZGAHLARINI KURDULAR

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.