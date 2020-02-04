Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’ye Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Haber:Caner AKŞİT- – Geçtiğimiz günlerde Ak Parti İlçe Başkanlığına seçilen Serhad Sürücü’yü dün Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretçiler arasında geçtiğimiz yerel seçimlerde Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Yıldıray Balaban da İlçe Başkanı Serhad Sürücü’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.