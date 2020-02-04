Haber: Seda Liman ZENGİN- Her hafta salı günleri ilçemizde kurulan halk pazarında rekor fiyat beberdeydi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen pazarcı esnafı ürünlerinin birçoğunu yüksek fiyata sattı.
Muz kilogram fiyatı 8 TL,Salatalık 7 TL fiyatı rekora koşan biberin kilogram fiyatı 12 TL’den satıldı.
Halk Pazarında Rekor Fiyat Biberde
Haber: Seda Liman ZENGİN- Her hafta salı günleri ilçemizde kurulan halk pazarında rekor fiyat beberdeydi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen pazarcı esnafı ürünlerinin birçoğunu yüksek fiyata sattı.