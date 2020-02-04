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Halk Pazarında Rekor Fiyat Biberde

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Her hafta salı günleri ilçemizde kurulan halk pazarında rekor fiyat beberdeydi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen pazarcı esnafı ürünlerinin birçoğunu yüksek fiyata sattı.
Muz kilogram fiyatı 8 TL,Salatalık 7 TL fiyatı rekora koşan biberin kilogram fiyatı 12 TL’den satıldı.

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