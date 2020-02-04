Özacar Yol Yapım Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Haber: Ali GEZER- Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Yiğit Sokak’taki düzenleme çalışmalarının sonuna yaklaştı.Yağmur suyu drenaj hattı döşeme, yağmur suyu oluklarının yapımı, diğer altyapı sistemleri ve kaldırım çalışmalarının ardından parke taş döşemesi ile bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak.Özacar;eski cezaevinin bulunduğu alanda Hamzabey 3 Sokak ile bağlantılı yolları birleştirecek olan yeni yol çalışmasını da yerinde inceledi. Özacar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki yeni sokakta sürdürdüğü faaliyetleri son durumu hakkında bilgi aldı.