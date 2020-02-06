Haber: Ali GEZER-Gelibolu Roman Derneği Başkanı Hakan Tosun ve yönetimi CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek CHP İlçe Yönetimini tebrik edip, başarı dileklerini ilettiler.
Aynı zamanda 8 Şubatta öğretmen evinde gerçekleşecek Uyuşturucu maddelere karşı mücadele toplantısı için İlçe Bşk.sayın İsmail Parlak’ı davet ettiler.
CHP İLÇE BAŞKANLIĞINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Haber: Ali GEZER-Gelibolu Roman Derneği Başkanı Hakan Tosun ve yönetimi CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek CHP İlçe Yönetimini tebrik edip, başarı dileklerini ilettiler.