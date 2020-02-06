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CHP İLÇE BAŞKANLIĞINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Ali GEZER-Gelibolu Roman Derneği Başkanı Hakan Tosun ve yönetimi CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek CHP İlçe Yönetimini tebrik edip, başarı dileklerini ilettiler.
Aynı zamanda 8 Şubatta öğretmen evinde gerçekleşecek Uyuşturucu maddelere karşı mücadele toplantısı için İlçe Bşk.sayın İsmail Parlak’ı davet ettiler.

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