CHP İLÇE BAŞKANLIĞINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Haber: Ali GEZER-Gelibolu Roman Derneği Başkanı Hakan Tosun ve yönetimi CHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek CHP İlçe Yönetimini tebrik edip, başarı dileklerini ilettiler.

Aynı zamanda 8 Şubatta öğretmen evinde gerçekleşecek Uyuşturucu maddelere karşı mücadele toplantısı için İlçe Bşk.sayın İsmail Parlak’ı davet ettiler.