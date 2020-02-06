CHP İLÇE KADIN KOLLARI KONGRESİ YAPILACAK

Haber: Ali GEZER- CHP Kadın Kolları Kongresi 9 Şubat 2020 Pazar günü saat:13:00’da yapılacaktır.İlçe Seçim bürosunda(Han Kahvesinde) yapılacaktır.

CHP Kadın Kolları Adayı Yeter Deligöz İlçe Kadın Kolları Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Yeter Deligöz açıklamasında “Cumhuriyet’imizin ve Cumhuriyet Halk partimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme ” hakkı verdiği günden bu güne kadar,biz kadinlar;partimizin iktidarı için evimizden,eşimizden, işimizden ,çocuğumuzdan fedekarlık yaparak emek verenleriz.”EMEK EN YÜCE DEĞERDİR “.şiarımızdan yola cikarak;el ele verirsek emegimizden aldığımız güçle, söz hakkımızı korursak çok daha güçlü yarınları birlikte inşa edebiliriz..Siyasette varolma mücadelemizde başarıya ulaşabilecegimize olan inancımla 09.02.2020 tarihinde yapılacak olan Gelibolu CHP Kadın Kolları başkanlığına aday olduğumu bildirir ve kıymetli desteklerinizi beklerim.Saygı ve sevgilerimle.”dedi.