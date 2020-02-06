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Sürücü’ye Eski İlçe Başkanı Çetin’den Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Geçtiğimiz günlerde Ak Parti İlçe Başkanlığına seçilen Serhad Sürücü’ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Dünkü ziyaretler arasında önceki dönem İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Çetin vardı .
İlçe Başkanı Serhad Sürücü bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mahmut Başkan’a teşekkürlerini ilettiler. 

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