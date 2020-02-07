Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Haber:Seda Liman ZENGİN-Şubat ayı belediye meclis toplantısı dün belediye meclis salonunda saat 15:00’te başladı.

Toplantı saygı duruşu ve yoklama ile başladı.Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın şehir dışında olmasından dolayı toplantıyı başkan vekili Mustafa Çoban gerçekleştirdi.Gündemin 2. maddesi Plan Bütçe Komisyon Raporunun okunması idi.2.Madde belediye mücavir alanlarında bulunan mesken sahiplerinden gelen su taleplerinin karşılanması için bağlantı,kazı ve abonelik bedellerinin belirlenmesi konulu yazısına istinaden Belediye meclisinin 24 Ocak 2020 tarihli ve 9 sayılı karar numarası ile plan bütçe komisyona havale edildi.

Belediyenin mücavir alanlarında yapılacak içme suyu isale hatlarının harcamalarına katılım payı olarak 3 bin lira alınmasına bunun yanında 2020 yılı tarifelerinde belirlenen, abonelik ücretlerinde ek olarak tahsil edilmesine bağlanacak olan ön ödemeli su sayaçlarının abone sahibi tarafından alınmasına ve bu belirtilen tutarların 2020 yılı mali tarifelere eklenerek kullanılmasına karar verilmiştir.

Gündemin 3.maddesi “S”Plaka talebi(Eray ATEŞ) 42.Bakım Merkezi personelini taşımak üzere adına kayıtlı 17 RG 173 plakalı 26 koltuklu aracına sevk edilmiştir.

Gündemin 4.maddesi 06/11/2019 tarih ve 162 sayılı meclis kararına itirazı şeklinde oldu.

Gündemin 5.maddesi Camikebir Mahallesi Ada : 130 Parsel 10- 52-53 nolu kayıtlı imar alanında değişiklik yapılacak yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.Ancak söz konusu plan değişikliği başlatılıp, 26. maddesinin 5A bentlerine göre ayrılması gereken, artan nüfsun ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının standartlarına uygun olarak plan değişikliğine konu olan hizmet vermek üzerine ayrılmadığı ve 6A bendine göre devamlılığı olan bir yolu şerit sayısı azaltılamazve daraltılamaz hükümlerine uymadığı anaşılmaktadır”kararı alınarak imar komisyonunun onayına gönderildi.

Gündemin 6.Maddesi Aleaddin Mahallesi Ada:24 Parsel 6 kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılarak iflas hattının değiştirilmesi talep edildi.Kanun mecliste görüşülerek kararın alınmasına sunuldu.İmar komisyonu kararı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesi Hoca Hamza Mahallesi Ada:640 Parsel :5 kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılarak iflas hattının değiştirilmesi talep edildi.Bu maddede İmar Komisyonu tararından oylarına sunulup, kabul edildi.

Gündemin 8.maddesi H17A09B3CPaftası Plan notlarına ilave şeklinde oldu.

Gündemin 9.maddesi ise iş makinesi ve Araç alımı için İller Bankasından Kredi Kullanımı ve Yetkisi üzerineydi.

Gündemin 10. ve son maddesi ise durak yaptırılması ve bakımı için yetki verilmesi konusunda oldu.

Bir sonraki meclis toplantısı 6 Mart 2020 Cuma günü saat 15:00’te yapılacağı bildirildi.