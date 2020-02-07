Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Julide İskenderoğlu’nun katkılarıyla “ Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ın Eğlenceli Maceraları” Gelibolu’da minik seyircilerinle buluşacak.
9 Şubat Pazar günü ilçemiz Halk Eğitim Merkezi Konferansı Salonunda saat 16:00:’da başlayacak.Katılım ücretsizdir.
“Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ın Eğlenceli Maceraları” Geliyor
Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Julide İskenderoğlu’nun katkılarıyla “ Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ın Eğlenceli Maceraları” Gelibolu’da minik seyircilerinle buluşacak.