Ak Parti’de Şimdi Ne Olacak?

Yazının Devamı- Recep Yüzüak- Geçtiğimiz haftalarda çakallar sağda solda,kasabadan uzak kuytu köşelerde benim, “rançılar temizlenmeli” sözlerim üzerine ahkamlar kesiyorlardı.

“Az kaldı, günü gelecek bunun hesabını soracağız…!” diyorlardı.

Siz siyasette daha besmele çekmediniz.Önce bir çıraklık yapın, kalfa olun sonra da usta olun…

Siz önce sizlere verilen onurlu görevlerinizi başarın etrafınızdaki insanların sayısını artırın ki, adam olacağınız belli olsun.

Sana hesap sorma hakkını kim veriyor?

Yakınların mı yoksa fedai olarak seni taşıyan patronların mı?

Hem biz Ak Parti’nin yönetiminde söz sahibi olacağım diyeceksiniz,hem de 40 -50 km uzaklara kaçıp, kafayı çekip, partiyi ele geçirme hayalleri kuracaksınız.

Bana neyi soracaksın..?

Ballı tarihi eserlerin restarasyonlarının ihalelerini mi?

Ben akçeli işlerden anlamam işim olmaz.50 yıldır siyasetinde içindeyim, siyasi gücümü kullanıpta kimseye hesapta sormadım, raconda kesmedim.Benim iktidar olduğum zamanlarda, bürokrasi nefes aldı.İnsanlar korkusuzca işlerini yaptılar.Ne kimseye hesap sordum ne de sordurdum.Sadece iki kişi hariç onlara da ben değil,yasalar soru sordu ve kulakları duymayan, dilleri konuşmayan zavallı çocukların et paralarını kumarda harcayanlar layık olduklarını yasalarla buldular.

Siyasette gerçekten saygın olmak istiyorsanız, önce insanları seveceksiniz.Yüreğinde insan sevgisi olmayanda, insanı odak almayanda siyasette başarılı olamaz.

Sayın Bülent Turan gibi bir profesyonel siyasetçi bile umarım sizden illallah etmiştir.

Onun adını kullanarak iş çevirmeye kalkmayın, onun sizin gibi çakallara ihtiyacı yok.Herşeye rağmen ona dümen suyu yapamazsınız Serhad Sürücü daha göreve başlarken başladınız dansözlüğesizin tek bir isteğiniz var.O da iktidar nimetlerinden yararlanmak ve bulunduğunuz yer ve makamla fiyaka yapmak.

Yıl 2020 artık hiç bir partide bu tür düşünceler geçerli değil.Sizin bu havanızı indirmek çok kolay onun için herkes aklını başına alsın.Artık herşey bitti.İşinize dönün.Görev verilenlerin de rahat çalışmalarına yardımcı olun.

Gelibolu’nun hizmete ihtiyacı var hemde çoook çoook var.

Hem size birşeyi hatırlatmadan geçemeyeceğim.Başkalarını bulaştırmaya çalıştığınız en önemli (!) bir pislik tabir var.Sizde o kadar çok var ki üstünüzden akıyor, bunu herkes biliyor.Ne haltlar yediğinizide bir tek siz ak kaşıklığa yatarak, başkalarını bulamaya çalışıyorsunuz…!

Cicili bicili kızlar, mini mini sekreterler, sosyete hanımlar, camları koyu siyah otomobillerin arka koltuk sefalarınızı herkes biliyor.Onun için başkalarına bulaşmadan hadi işinize bakın.

Şimdilik bu kadar.