Girişimcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi Verilecek

Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarafından Girişimcilik Kapasite Geliştirme Programı uygulanacaktır. Program kapsamında hedef gruplara bilgilendirme, eğitim ve teknik destek verilecektir.

Başvurmak isteyenlerin bağlantıyı tıklayarak kaydolması gerekmektedir. https://forms.gle/GUSnhSiyREsfQ6As6 … Ayrıntılı bilgi için https://www.facebook.com/canakkaleesnafvesanatkarlarodalaribirligi