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Girişimcilik Kapasite Geliştirme Eğitimi Verilecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarafından Girişimcilik Kapasite Geliştirme Programı uygulanacaktır. Program kapsamında hedef gruplara bilgilendirme, eğitim ve teknik destek verilecektir.
Başvurmak isteyenlerin bağlantıyı tıklayarak kaydolması gerekmektedir. https://forms.gle/GUSnhSiyREsfQ6As6 … Ayrıntılı bilgi için https://www.facebook.com/canakkaleesnafvesanatkarlarodalaribirligi

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