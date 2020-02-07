CHP İl Başkanı Adayları CHPlileri adaylık açıklamasına davet etti

Haber: Ali GEZER- 23 Şubat 2020 tarihinde yapılacak CHP İl Başkanlığına aday olan İsmet Güneşhan ve Metin Ümit Ural Gelibolu Chp ilçe örgütünü ziyaret ederek partililerle ve il delegelerle kendini ve il Başkanlığı ile ilgili projelerini ve düşüncelerini aktardılar.

Delegelerden destek isteyerek,bugün Çanakkale İl Başkanlığı binasında saat:13:00’da resmi adaylık açıklaması yapacağını bildirerek partiden ayrıldılar.Chp Çanakkale İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan ve halen İl Başkanlığı görevine devam eden İsmet Güneşhan da Metin Ural ile birlikte Gelibolu Chp İlçe örgütünü ziyaret etti. Güneşhan 2 yılda yaptığı icraatlarını ve seçildiği takdirde yeni projelerini üyelere ve il delegelere aktardı.Seçim için delegelerden kongrede destek istedi.