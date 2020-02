CHP İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI YETER DELİGÖZ GÜVEN TAZELEDİ

Haber : Seda Liman ZENGİN- CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz Pazar günü yapılan İlçe Kadın Kolları Başkanı seçiminde yeniden CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.Tek aday olarak gösterilen Yeter Deligöz güven tazeledi.

Katılımın erkeklerde dahil yoğun olduğu seçimlerde Çanakkale CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve partililer katıldı.

Seçimler saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Faaliyet raporları okundu.Faaliyet raporunda;

1.Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak, görev dağılımı yapmış ve zaman kaybetmeden Gelibolu’daki Resmi Daire Amirleri, STK Başkanlarıi, Muhtarlık ziyaretleri gerçekleştirildi.

2. Özel gün ve haftalarla ilgili birimler tespit edilerek, ziyaretler gerçekleştriilmiş yada ilgili basın açıklamaları yapılmıştır.

3- Resmi tören ve bayramlarda çelenk sunma programlarına katılım sağlanmıştır.

4- Tespit edilen ev ziyaretleri yapılmıştır.

5- Genel Başkanımız sayın Kemal Kılınçdaroğlu’nun 19 Nisan 2018 tarihinde Çanakkale ‘deki toplantısına İlçe Örgütümüz ile katılım sağlanmıştır.

6- Cumhurbaşkanı adayımız sayın Muharrem İnce’nin Edirne ve Çanakkale ‘deki mitinglerine İlçe Örgütü ile birlikte katılım sağlanarak, büyğk bir destek verilmiştir.

7- 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde İlçe Örgütüm ile birlikte yoğun bir çalışma sonucunda %54 oy oranı elde edilmiştir.

8- Yönetim Kurulumuz 15 günde bir toplantılarını yapmış ve alınan çeşitli kararlar yerine geitrilmiştir.

9-Açılış temel atma törenlerine katılım sağlanmıştır.

10- Köy ve beldelerimize aralıksız ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

11-Yapılan etkinlikler sırasında kurulan ilişkiler sayesinde partimize yeni kadın üyeler kazandırılmıştır.

12- Kadın Kolları Genel Merkezi’nden gelen talimatlarla tüm protestolar ve basın açıklamaları gerçekleştirilmiştir.

13- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerimize dayanışma kahvaltı düzenlenmiştir.

14- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İlçe Yönetimi ile birlikte çalışmalar yapılmış, programlı bir şekilde her mahalleye ve hemen hemen her eve girilmiş, bir çok insana dokunulmuştur.

15-Üyelerimizin ve yakınlarının sevinçli ve kederli günlerinde yanlarında olunmuş, duyguları paylaşılmıştır.

16- Genel Merkezin ve Kadın Kolları Genel Merkezinin yakın İl ve ilçelerimizde düzenlemiş oldukları eğitim ve dayanışma toplantılarına katılım sağlanmıştır.

17- Gelibolu Belediye Başkanlığı’nın çalışmalarına kadın kolları olarak destek verilmiş, yapılan açılış ve etkinlşklere katılım sağlanmıştır.

18- Kazdağları’nda siyanürle altın arayışının durdurulması için yapılan “Su ve Vicdan Nöbeti” eylemlerine Kadın Kolları olarak 2 defa katılım sağlayarak destek verilmiştir.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak bir konuşma gerçekleştirdi.Parlak konuşmasında;”Gelibolu’da ilklere hazır olmamız lazım.İlk defa Gelibolu’da kadın kolları seçimimiz ilk defa bu şekilde bir seçim yapıyoruz.Daha önce ben yönetimde olduğum halde kadın kolları seçimi oluyordu ve haberimiz olmuyordu.İki masanın etrafında 10 kişinin katılımıyla kadın kolları seçimini yapıyorduk ve bundan sonra daha fazla katılım sağlanarak 287 kadın adayımız üyemiz var 964 Gelibolu’da normal üyemiz var.287’nin ve daha fazla olmasını istiyorum.Kadınlar varsa başarı ve iktidar vardır.

31 Mart Yerel Seçimlerinde çalmadık kapı bırakmayan,bizlere çok yardımcı olan,Kadın Kolları Başkanımız sayın Yeter Hanım başta olmak üzere, tüm kadınlarımıza gençlik kolları başkanımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum. 31 Martta başarılı olmamızın tek nedeni de erkeklerden daha önce tek başlarına çalışıp kapı kapı dolaşarak,çalmadık kapı bırakmayarak başarının gelmesinde emeğiniz çok büyüktür. Onun için de yerel seçimde olduğu gibi bundan sonraki genel seçimlerde de sizlerin çok katkısı olacağını biliyorum.”diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından konuşmasını Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Erol yaptı.Erol konuşmasında; “Evinizde kaynayan tencerinin artık eskisi kadar kaynamadığını görmektesinizdir ve bunu görüpte bilmeyenlere aktarmak sizlerin asli görevi CHP’nin bilirsiniz ki, demokrasiye olan saygısı ve bu ülkenin cumhuriyetini kuran parti olmasının getirdiği bir sorumluluk var.Bizler bu sorumluluğu bu partinin üyeleri ve üye kadınları olarak omuzlarımızda hissetmeliyiz ve hissettirmeliyiz.Her birimizin görevi partimize birer tane daha üye yapabilmek ve sıkıntılı günlerden geçerken, bugünleri atlatabilmenin yollarını kadın aklı ve kadın gücüyle düşünebilmek.Bilirsiniz ki; kadınlar aslında evin,ailenin, yuvanın, ülkenin,şehrin her taşında , her adımında yer alan varlıklar.Erkekler ve kadınlar bu ülkenin bütününü oluşturan insanlarız.Aslında hepimiz yaşamın ortaklarıyız.Ancak bu yaşamın ortaklığı içerisinde ülkemizde ne yazıkki; son günlerde ve yıllarda görüldüğü üzere kadınların birtakım zorluklarla karşılaştığı görülmekte.Biliyorsunuz kadın cinayetleri var, kadına şiddet var ve kadının temsil sorunu var.Bizler Partinin yarısını oluşturuyoruz arkadaşlar bunu biliyorsunuz değil mi? O halde partinin yarısını oluşturan ve partinin yükünü çeken emekçiler olarak, yönetimlerde temsil hakkımızı da söke söke almanız gerekiyor bu kadar kadın bir aradayken bunu söylemek zorundayım.Kendinize lütfen güvenin, kadın olmanın farklılıklarına güvenin.Kadın olmanın ince detayları biliyor olmasından kaynaklanan daha güzel düşünce ve yapıcı olduğumuzu bilerek,yönetimlerde olmaya aday olmalıyız.”diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ardından sözü CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz aldı.Yeter Deligöz konuşmasında;

“2 yıl önce seçilmiş olup,seçilmiş olduğumuz günden bu güne kadar partimiz,Cumhuriyet Halk Partisinin bir neferi olarak,partimizin daha iyi bir seviyeye getirmek,için ben ve yönetim kurulumuz elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık.Vatan, Millet sevgisiyle, yeri geldi kişisel sorumluluklarımızı bir kenara bırakarak, önceliği parti çalışmalarımıza verdik çünkü bize göre burada olmak bunu gerektiriyor.Sonrasında çalışmalarımızın sonuçlarını görerek mutlu olduk hep birlikte sevindik.

Tüm çalışmalarımıza devam edebilmek, partimize faydalı olmak ve bu gibi çalışmalarımızla daha çok insana dokunmak, emeğimizi tecrübelerimizle birleştirerek daha iyi işlere imza atabilmek için yeniden Kadın Kolları Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adayım.Takdir siz değerli üyelerimizin.”dedi.

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz’ün Yönetim Kurulu Asil listesinde ; Tülay Aydoğdu, Şebnem Dedi,Sevcan Gülşen, Dilber Kartal, Gülay Koparır, Semra Özacar,Nurhan Tören,Öznur Türk bulunmakta.

Seçimlerin sonunda tüm üyeler tek aday gösterilen Yeter Deligöz için oylarını kullandılar ve yeniden Yeter Deligöz güven tazeleyerek CHP İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine getirildi.