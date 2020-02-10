GELİBOLUSPOR – KEPEZSPOR : 1-1 BERABERE KALDI

Haber: Ali GEZER- Çanakkale Süper Amatör Liginde Kepezspor ile ( 1-1) berabere kaldı. Sakatlıkları devam eden Kaptan Mustafa Vargel ve Tarkan Hancı oynamadı. Gürbüz Akyer sahaya Kaptan olarak çıktı.

Maça iyi başlayan Geliboluspor 3. Dakikada golü buldu. Canberk ve Kaptan Gürbüz Akyer’in sürüklediği atakta topa son vuran Barış Tipieser Geliboluspor’u (1-0) öne geçirdi.

İlk yarıda korner ve duran toplardan pozisyonları değerlendiremedik.

İkinci devre başında Rıdvan’ın Serbest atışında topun gelişine vuran Canberk’in sert şutu direkten döndü. Ardından Kaptan Gürbüz Akyer kaleciyi de geçtiği pozisyonda vuruşunu defans içerden çıkardı.

Maçın 65. Dakikasında Kepezspor beraberliği yakaladı. Bundan sonraki dakikalarda iki pozisyonda defans tarafından elle çıkarılan atakları hakem penaltı ile değerlendirmeyince gol ve galibiyet çabaları sonuç vermedi ve maç ( 1 – 1) sona erdi.

Geliboluspor haftaya deplasmanda Yeni Çanspor ile karşılaşacak.

GELİBOLUSPOR: 1

KEPEZSPOR: 1

Hakemler: Özgür ERDOĞAN, Murat GÜL, Uğur UYSAL.

GELİBOLUSPOR: Ergin Çırak – Oğuzhan Erken, Hüseyin Erden, Berkay Üçüncü, Rıdvan Poyraz – Ecrin, Furkan, Barış Tipieser – Muhammet Bal, Gürbüz Akyer, Canberk Tuğ.

GOL: Barış Tipieser ( Dk. 3)