“Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ınEğlenceli Maceraları” Haftasonu İzleyicisiyle Buluştu

Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Julide İskenderoğlu’nun katkılarıyla “ Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ın Eğlenceli Maceraları” ilçemizde hafta sonu minik izleyicilerinle buluştu.

9 Şubat Pazar günü ilçemiz Halk Eğitim Merkezi Konferansı Salonunda saat 16:00:’da başlayan tiyatro gösterisi büyük, küçük herkes tarafından ilgiyle izlendi.

Salonun girişinde Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın dünyanın çeşitli yerlerinde gezip, çektiği fotoğraf albümü sergilendi.