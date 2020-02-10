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“Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ınEğlenceli Maceraları” Haftasonu İzleyicisiyle Buluştu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Julide İskenderoğlu’nun katkılarıyla “ Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ın Eğlenceli Maceraları” ilçemizde hafta sonu minik izleyicilerinle buluştu.
9 Şubat Pazar günü ilçemiz Halk Eğitim Merkezi Konferansı Salonunda saat 16:00:’da başlayan tiyatro gösterisi büyük, küçük herkes tarafından ilgiyle izlendi.
Salonun girişinde Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın dünyanın çeşitli yerlerinde gezip, çektiği fotoğraf albümü sergilendi.

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