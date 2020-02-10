Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Julide İskenderoğlu’nun katkılarıyla “ Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ın Eğlenceli Maceraları” ilçemizde hafta sonu minik izleyicilerinle buluştu.
9 Şubat Pazar günü ilçemiz Halk Eğitim Merkezi Konferansı Salonunda saat 16:00:’da başlayan tiyatro gösterisi büyük, küçük herkes tarafından ilgiyle izlendi.
Salonun girişinde Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın dünyanın çeşitli yerlerinde gezip, çektiği fotoğraf albümü sergilendi.
“Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ınEğlenceli Maceraları” Haftasonu İzleyicisiyle Buluştu
Haber: Seda Liman ZENGİN- Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve Julide İskenderoğlu’nun katkılarıyla “ Sevimli Kanguru Zıp Zıp’ın Eğlenceli Maceraları” ilçemizde hafta sonu minik izleyicilerinle buluştu.