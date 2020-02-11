“Benim Mesleğim Hepimizin Geleceği” İsimli Proje Tamamlandı

Haber: Ali GEZER- Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin hazırlamış olduğu ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı tarafından desteklenen 287.684 TL lik “Benim Mesleğim Hepimizin Geleceği” isimli proje başarı ile tamamlandı.Proje kapsamında Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri ve Makina Teknolojileri alanlarına yönelik eğitim verilmek üzere Bilgisayarlı Kaynak ve Makina Simulasyon Loboratuvarları kuruldu. Proje kapsamında yerel halka Elektirikart Kaynakçılığı Kursu ve CNC Tornada Programlama Kursu düzenlendi.

Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje sorumluları “Proje ortağı Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İştirakçi Ortakları olan Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Esnaf ve Sanatkarları Odası, Evreşe Belediyesi ve Gelibolu Halk Eğitimi Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Güney Marmara kalkınma Ajansı yetkililerine, okulumuza böyle bir laboratuvar kazandırdıkları için ayrıca sonsuz teşekkürler.”dediler.