Pazarlık Yapılıp alınan 1 kilo Ispanağa Harcanan Emek

Haber: Seda Liman ZENGİN-Her hafta Salı günü kurulan halk pazarımızda satışa sunmak için 5 saat içinde ıspanakları toplayıp, hazır ediyorlar. Her birinde binbir emek verip satışa sunulan ıspanaklar alıcılar tarafından pazarlık edilip alınıyor ama içinde maalesef ne kadar emek var bilinmiyor.İlçemize bağlı Sütlüce Köyün’de yaşayan Veli Dayan ve eşi sabahın erken saatlerinde toplanan ıspanakları 2 sepet yapana kadar 5 saat içinde topluyorlar. Büyük emek harcanarak toplanan ıspanaklar salı pazarı için yolla çıkıyor kilo su 4 lira satışa sunuluyor.