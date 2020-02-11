GELİBOLU BELEDİYESİ’NİN SPOR OKULLARINDA BAHAR DÖNEMİ

Haber: Hilal GEZER- Gelibolu Belediyesi’nin 2016 yılından bu yana çeşitli branşlarda ücretsiz olarak sürdürdüğü spor okullarının bahar dönemi aktiviteleri başlıyor. Futbol, basketbol ve voleybol branşlarındaki bahar dönemi eğitimleri 14 Haziran’a kadar devam edecek.

Gelibolu Belediyesi’nin ilçede sporu tabana yaymak, sportif müsabakalar aracılığıyla takım ve mücadele ruhunu geliştirmek, çocukların sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2016 yılından bu yana sürdürdüğü spor okullarında eğitimler 8 eğitmen 440 öğrenciyle 12 ay boyunca devam ediyor.

6-14 yaş arası çocuklara üç branşta eğitim veren spor okullarından eğitim alan çocuklar bu aktivitelerden ücretsiz olarak yararlanıyor. Futbol, basketbol ve voleybol dalında hizmet veren spor okullarının 2020 yılı bahar dönemi eğitimleri ise 14 Haziran’a kadar devam edecek.•Aktiviteler basketbol branşında 2 antrenör, 1 beden eğitimi öğretmeni ile 160 öğrenci, voleybolda 1 antrenör 1 sınıf öğretmeni ile 70 öğrenci, futbolda 2 antrenör, 1 beden eğitimi öğretmeni ile 200 öğrenci olmak üzere toplam 3 branşta 8 eğitmen eşliğinde 440 öğrenci ile gerçekleştiriliyor.