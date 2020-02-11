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METRUK BİNALAR TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemizde bulunan metruk binalarla ilgili bundan önce defalarca haberler yayınladık.
En sonunda vatandaşlarında dikkatini çekecek olmuş ki, birçok kişinin de tepkisiyle, M.Serdar Azak’ın yazdığı dilekçe ile önce Gelibolu Kaymakamlığına ardından Gelibolu Belediyesi’ne ulaştırılmıştır.
Dilekçe gönderen Azak ve vatandaşlar bu binalarla ilgili çözüm yolları arıyorBu metruk binaların biri diğerlerinden farklı olarak(İbni Katip Sokaktaki ) başka bir binaya çok yakın ve kullanılan işlek bir yol üzerinde yıkıldı, yıkılacak.
Yetkililerden, olası bir kaza öncesi tedbir alınmasını istiyoruz.
Gelibolu Kaymakamlığı dilekçeyi 06 Şubat 2020 tarihinde Gelibolu Belediyesi’ne gönderdi.Vatandaşlar bu durumun takipçisi olacağız diyorlar..

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