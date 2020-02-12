Dost Patilerden Sokak Hayvanlarına Destek

Haber: Seda Liman ZENGİN- İlçemizde faaliyet gösteren Dost Patiler Gelibolu Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinin üyeleri, ikinci el eşya satarak elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor.İlçemizde faaliyet gösteren Dost Patiler Gelibolu Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinin üyeleri, ikinci el eşya satarak elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor.

Salı Pazarı’nda tezgah açan dernek üyeleri, hayırsever vatandaşlardan temin ettikleri ihtiyaç fazlası eşyaları satıyor.

Sokak hayvanlarına karşı vatandaşların daha duyarlı olunmasını isteyen Dernek Başkanı Yasemin Çat, kış aylarının gelmesiyle bu canların bakıma ve sıcak bir yere daha çok ihtiyaçlarının olacağını söyledi.

Çat, şunları kaydetti:

“Sokak hayvanlarının tedavi ve beslenmeleri, özellikle tedavileri bizleri maddi yönden çok yoruyor. Bu nedenle eşten dosttan kullanmadıkları eşyalarını istiyoruz, onlar da bizlere yardım amaçlı bunları veriyorlar. Biz de senede iki ya da üç kez pazara çıkarak bunları satıyoruz. Sokak hayvanlarının tedavisi, beslenmesi yanında bir de kısırlaştırılmasını gerçekleştiriyoruz. Dernek olarak, bu yıl içinde 100 hayvan hedefledik ve şu anda 80 hayvana ulaştık.”dedi.