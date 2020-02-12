CHP GELİBOLU İLÇE BAŞKANI PARLAK’ TAN İSMET GÜNEŞHAN’A DESTEK AÇIKLAMASI

Haber: Caner AKŞİT- 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek CHP Çanakkale İl Kongresi öncesi açıklama yapan CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak, “İki yıldır uyumlu bir çalışma içerisinde olduğumuz mevcut il başkanımız sayın Güneşhan ile yeni dönemde de birlikte yürümekten mutluluk duyacağız” dedi.CHP Çanakkale İl Kongresine sayılı günler kala mevcut İl Başkanı ve yeniden adaylığını açıklayan İsmet Güneşhan’a bir destek kararı da Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak’tan geldi.

Gelibolu İlçe Başkanı Parlak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kongreler sürecine ilişkin ifade ettiği uzlaşı ve beraberlik mesajına katkı sunma amacında olduklarını belirterek,

“24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, genel başkanımızın ve genel merkezimizin akılcı ve stratejik hamleleri ile başarıya emin adımlarla yürüdüğümüz bu süreçte genel iktidara ne kadar yakın olduğumuzun bilincindeyiz. Üst üste yaşadığımız bu seçim süreçlerinde Çanakkale genelinde ne kadar başarılı olduğumuz herkesin malumudur. Doğru aday seçimlerinin yanı sıra genel merkezimizin sinerjisi, biz ilçe örgütlerinin il örgütümüz ile uyumlu çalışmaları sonucunda ortaya çıkan pozitif enerji başarıyı beraberinde getirmiştir. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da devam eden kongre sürecinde başarılı yönetimlerle yola devam edilmesinin uygun olacağını önemle vurgulamıştır” dedi.

DELEGELERİMİZİN OYUNA İPOTEK KOYMADIK!

23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek CHP Çanakkale İl Kongresinde Gelibolu’nun 50 delege ile temsil hakkının bulunduğunu belirten CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak, oy kullanma hakkına sahip il delegasyonu ile yaptıkları değerlendirmelerde İsmet Güneşhan’ın desteklenmesi fikrinin ağırlıklı olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Delegelere herhangi bir yönde baskı yapmalarının ve kullanacakları oya ipotek koymalarının asla mümkün olmadığını belirten ve grup kararı almadıklarının da altını çizen Başkan Parlak,

“Son mahalli idareler seçiminde Gelibolu ve Kavakköy Belediye Başkanlığının yeniden kazanılmasının yanında Çanakkale’ye halkın teveccühü ile iki genel meclis üyesi gönderen CHP Gelibolu İlçe Örgütü, bu başarılarını birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirmiştir. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdürerek Çanakkale İl kongremizde Sayın İsmet Güneşhan’ı destekleyerek, yeni dönemde de kendisi ile birlikte yürümekten mutluluk duyacağız. Partimizi iktidara taşımak için her zamankinden daha fazla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İsmail Parlak, Çanakkale’den başlayarak Türkiye’nin dört bir yanında uzlaşı, birlik ve beraberlik içinde gerçekleşecek il kongrelerinin güçlü bir kurultay ortamına çok önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.