Haber: Hilal GEZER- Ak Parti İl Başkanı Naim Makas Gelibolu İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.
Ilçe Başkanı Serhad Sürücü, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı , Belediye Meclis Üyeleri, Önceki Dönem İlçe Başkanları ve Partililerin katılımlarıyla sohbet havasında gerçekleşen ziyarette İl Başkanı
Makas Gelibolu’da ağırlamaktan oldukça mutlu olduğunu
kendilerine samimiyetlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti
Ak Parti İl Başkanı Naim Makas’tan İlçe Başkanlığına Ziyaret
Haber: Hilal GEZER- Ak Parti İl Başkanı Naim Makas Gelibolu İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.