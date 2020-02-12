Ak Parti İl Başkanı Naim Makas’tan İlçe Başkanlığına Ziyaret

Haber: Hilal GEZER- Ak Parti İl Başkanı Naim Makas Gelibolu İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Ilçe Başkanı Serhad Sürücü, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı , Belediye Meclis Üyeleri, Önceki Dönem İlçe Başkanları ve Partililerin katılımlarıyla sohbet havasında gerçekleşen ziyarette İl Başkanı

Makas Gelibolu’da ağırlamaktan oldukça mutlu olduğunu

kendilerine samimiyetlerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti