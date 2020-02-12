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Çiftçilerimiz Gırtlağına Kadar Borç İçinde

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Caner AKŞİT- CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, “2019 yılı sonunda çiftçi başına 49 bin TL’ye çıkan borçların, çözümlenmesi için TBMM’den kanun çıkartılmalı.”dedi.
İsmail Parlak mecliste geçtiğimiz hafta bu konuda verilen önergenin maalesef mecliste hem kendi partisi CHP’nin hem de Ak Parti Milletvekillerinin oylarının red edilmesine üzüldüğünü söyleyerek ; “Çiftçiyi gözden çıkarmışlar. Ancak karnımızı doyuran çiftçilerimiz gırtlağına kadar borç içinde bu borç sorunu çözülmezse bir gün hepimiz aç kalırız.”dedi.

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