KILINÇKAYA’DAN SODAM’A ZİYARET

Haber:Seda Liman ZENGİN- Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve

Eşi Şenay Kılınçkaya, Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal hizmet projesi kapsamında açılan Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) öğretmen, kursiyer ve usta öğreticileri ziyaret etti.Ziyarette SODAM’ ın çalışmaları ve verilen kurslar hakkında bilgi alan Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Eşi Şenay Kılınçkaya, kursiyerler ile sohbet ederek kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği ürünleri inceledi.

Ziyarette Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Eşi Şenay Kılınçkaya ’ ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Edirhan ve SODAM Proje Koordinatörü Güzide Dağ eşlik etti.