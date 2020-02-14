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CHP İLÇE KADIN KOLLARINDAN CHP LAPSEKİ KADIN KOLLARINA DESTEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Caner AKŞİT- CHP İlçe Kadın Kolları Lapseki CHP İlçe Kadın Kolları seçimi için dün Lapseki’deydiler. CHP İlçe Kadın Kolları Lapseki CHP İlçe Kadın Kolları seçimi için dün Lapseki’deydiler.
CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz “Bu gün Kadın Kolları secimi için Gökçe Özdil başkana ve yönetimine destek için Lapse’ki deydik.Başarı dileklerimizi ilettik.Lapseki’li partili arkadaşlarla ve İl baskanimiz Sibel Erol ve yönetiminden arkadaşlarla biraraya geldik.Guzel saatler geçirdik.”dedi.

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