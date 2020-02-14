FINDIKLI KÖYLÜLERİ İSYANLARDA…!

Haber: Caner AKŞİT- Fındıklı Köyü’ndeki taş ocağından mıcır çeken şirketin ağır tonajlı kamyonları Fındıklı – Gelibolu yolunu mahfettiler.

50 – 60 ton yüklenebilen kamyonlar 3 günde yolu berbat hale getirdiler.Şu anda, yollarda 50 cm’yi bulan çkurular oluştuğunu söyleyen köylüler her an bir kaza olabilir.Araçlar aşırı yükleme yapıyorlar.”

Asfaltı bozdular, bozulan yerlerde mıcır yerine toprak döküyorlar, yağmur yağıncada daha beter oluyor.

Kim bunlara dur diyecek diye soran köylüler, “yol gitti” kimsenin umurunda değil diyorlar.