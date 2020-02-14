GÜNCEL HABERLER 

FINDIKLI KÖYLÜLERİ İSYANLARDA…!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Haber: Caner AKŞİT- Fındıklı Köyü’ndeki taş ocağından mıcır çeken şirketin ağır tonajlı kamyonları Fındıklı – Gelibolu yolunu mahfettiler.
50 – 60 ton yüklenebilen kamyonlar 3 günde yolu berbat hale getirdiler.Şu anda, yollarda 50 cm’yi bulan çkurular oluştuğunu söyleyen köylüler her an bir kaza olabilir.Araçlar aşırı yükleme yapıyorlar.”
Asfaltı bozdular, bozulan yerlerde mıcır yerine toprak döküyorlar, yağmur yağıncada daha beter oluyor.
Kim bunlara dur diyecek diye soran köylüler, “yol gitti” kimsenin umurunda değil diyorlar.

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR CHP BAŞKANLAR ÇALIŞTAYINA GİTTİ

buyukzafer 0

DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜNE KATILIM AZDI

buyukzafer 0

KADEM Çanakkale İl Temsilciliği Açıldı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.